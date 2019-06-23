2019-06-23T11:28:06+03:00
Политика

В Татарстан прибыл с рабочим визитов Президент Туркменистана

Гурбангулы Бердымухамедов посетит также "Сабантуй"
Лика ИСАЕВА
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Почетного гостя встречали чак-чакомПочетного гостя встречали чак-чакомФото: Из материалов пресс-службы
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Президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова в международном аэропорту "Казань" встречали президент Татарстана Рустам Минниханов, председатель Госсовета республики Фарид Мухаметшин, премьер-министр региона Алексей Песошин и мэр Казани Ильсур Метшин.

В республику делегация Туркменистана во главе с Гурбангулы Бердымухамедовым прибыла с целью ознакомления с выпускаемыми на территории Татарстана изделиями: грузовые автомобили "КАМАЗ", автобусы, в том числе работающие на газе, и электробусы, вертолеты, в том числе и оснащённые медицинским модулем. Президента Туркменистана ознакомили с новыми технологиями в сфере нефтедобычи и нефтепереработки.

Основной частью деловой программы станет двусторонняя встреча Рустами Минниханова и Президента Туркменистана в Казанском Кремле и переговоры в расширенном составе, где планируется обсудить перспективные направления сотрудничества, а по завершении подписать ряд соглашений, затрагивающих сферы автомобилестроения, нефтехимии, образования.

Побывают почетные гости также на татарском национальном празднике "Сабантуй", в ходе которого осмотрят национальные подворья районов республики и спортивные состязания.

ИСТОЧНИК KP.RU

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