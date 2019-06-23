В Чувашии волонтеры нашли пенсионера с потерей памяти, бродившего по полям 12 часов

СЕГОДНЯ 10:14 2019-06-23T10:14:49+03:00

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ЧП произошло в деревне Торваши Цивильского района республики. На телефон одного из одного из волонтеров добровольного поискового отряда "Лиза Арлет" позвонили родственники 82-летнего мужчина. Пенсионер потерялся, когда вышел из дома днем, примерно в 14.00. К вечеру он не вернулся, и родные забеспокоились. Раньше он уже пропадал - мужчина страдает потерями памяти, и волонтеры вспомнили, как искали его два года назад. Пенсионер плохо ходит, передвигается с палочкой, и решено было срочно отправиться на поиски.

- В 2.54 один из поисковиков в поле – в полутора километрах от дома деда – замечает нечто странное: вроде, фигура человека, а вроде, и куст... Проверка... Наш! Дедушка замёрз, обессилел и просто медленно брел через поле, не понимая, куда и зачем, - рассказали об обнаружении мужчины волонтеры.

После осмотра медиков пенсионера оставили дома. - Это был самый быстрый актив в истории "Лиза Алерт" в Чувашии: 54 минуты с момента выхода групп – до обнаружения дедушки. В этой ситуации благополучному исходу поиска способствовало то, что родственники очень вовремя обратились за помощью, - пояснили в "Лиза Арлет".

ИСТОЧНИК KP.RU