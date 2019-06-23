В Татарстане охотоведы спасли обессиленную косулю
Во время планового объезда акватории реки Кама на лодке, сотрудники Государственного комитета Татарстана по биоресурсам заметили взрослую самку косули. Она пыталась переплыть Каму со стороны Рыбно-Слободского района вблизи села Масловка в сторону поселка городского типа Алексеевского.
В этом месте ширина Камы составляет примерно 20 километров, и животное было очень обессилено.
Небольшого оленя выпустили на берегуФото: Из материалов пресс-службы
На помощь косуле пришли люди. Они аккуратно подняли животное в лодку и доставили ее на берег, где она вполне благополучно скрылась в кустарниках, сообщает пресс-служба ведомства.
ИСТОЧНИК KP.RU
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