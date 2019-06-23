2019-06-23T09:36:12+03:00
Дом. Семья

В Татарстане охотоведы спасли обессиленную косулю

Самка небольшого оленя пыталась переплыть Каму шириной 20 километров
Лика ИСАЕВА
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Самочка косули обессилила во время заплываСамочка косули обессилила во время заплываФото: Из материалов пресс-службы
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Во время планового объезда акватории реки Кама на лодке, сотрудники Государственного комитета Татарстана по биоресурсам заметили взрослую самку косули. Она пыталась переплыть Каму со стороны Рыбно-Слободского района вблизи села Масловка в сторону поселка городского типа Алексеевского.

В этом месте ширина Камы составляет примерно 20 километров, и животное было очень обессилено.

Небольшого оленя выпустили на берегу Фото: Из материалов пресс-службы

Небольшого оленя выпустили на берегуФото: Из материалов пресс-службы

На помощь косуле пришли люди. Они аккуратно подняли животное в лодку и доставили ее на берег, где она вполне благополучно скрылась в кустарниках, сообщает пресс-служба ведомства.

ИСТОЧНИК KP.RU

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