В Татарстане охотоведы спасли обессиленную косулю

СЕГОДНЯ 09:35 2019-06-23T09:36:12+03:00

Самочка косули обессилила во время заплыва Фото: Из материалов пресс-службы

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Во время планового объезда акватории реки Кама на лодке, сотрудники Государственного комитета Татарстана по биоресурсам заметили взрослую самку косули. Она пыталась переплыть Каму со стороны Рыбно-Слободского района вблизи села Масловка в сторону поселка городского типа Алексеевского.

В этом месте ширина Камы составляет примерно 20 километров, и животное было очень обессилено.

Небольшого оленя выпустили на берегуФото: Из материалов пресс-службы

На помощь косуле пришли люди. Они аккуратно подняли животное в лодку и доставили ее на берег, где она вполне благополучно скрылась в кустарниках, сообщает пресс-служба ведомства.

ИСТОЧНИК KP.RU