В Набережных Челнах в результате наезда мотоциклиста погиб пешеход
Женщина переходила проезжую часть слева на право по ходу движения мотоцикла, по нерегулируемому пешеходному переходу
В результате ДТП пешеход скончался от полученных травм на месте происшествия.Фото: Иван ВИСЛОВ
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Накануне вечером в Набережных Челнах напротив одного из домов по улице Абсалямова произошло ДТП. Водитель мотоцикла «Сузуки», не убедился, что перед остановившемся на правой полосе автомобилем на нерегулируемом пешеходном переходе отсутствует пешеход, в результате чего наехал на 45-летнюю женщину.
В результате ДТП пешеход скончался от полученных травм на месте происшествия.
– Установлено, что пострадавшая переходила проезжую часть дороги слева на право по ходу движения мотоцикла, по нерегулируемому пешеходному переходу, - сообщили в пресс-службе МВД Татарстана.
ИСТОЧНИК KP.RU