2019-06-22T19:04:14+03:00
Происшествия

В Набережных Челнах в результате наезда мотоциклиста погиб пешеход

Женщина переходила проезжую часть слева на право по ходу движения мотоцикла, по нерегулируемому пешеходному переходу
Наиля ГАЛИМОВА
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В результате ДТП пешеход скончался от полученных травм на месте происшествия.В результате ДТП пешеход скончался от полученных травм на месте происшествия.Фото: Иван ВИСЛОВ
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Накануне вечером в Набережных Челнах напротив одного из домов по улице Абсалямова произошло ДТП. Водитель мотоцикла «Сузуки», не убедился, что перед остановившемся на правой полосе автомобилем на нерегулируемом пешеходном переходе отсутствует пешеход, в результате чего наехал на 45-летнюю женщину.

В результате ДТП пешеход скончался от полученных травм на месте происшествия.

– Установлено, что пострадавшая переходила проезжую часть дороги слева на право по ходу движения мотоцикла, по нерегулируемому пешеходному переходу, - сообщили в пресс-службе МВД Татарстана.

ИСТОЧНИК KP.RU

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