«Рубин» сыграет контрольные матчи с ЦСКА и «Тамбовом»
После двух выходных дней казанский «Рубин» соберется 23 июня и продолжит готовиться к следующему футбольному сезону на клубной базе. Всего на втором сборе команда сыграет четыре контрольных матча.
Так, 27 июня на базе клуба пройдет встреча с «Мордовией». 30 июня там же состоится матч с «Нижним Новгородом». 5 июля также на базе казанцев «Рубин» сыграет с «Тамбовом».
Завершит серию контрольных матчей встреча казанской команды с московским ЦСКА 9 июля на «ВЭБ Арене». О времени начала матчей будет сообщено дополнительно, отметили в пресс-службе ФК «Рубин».
ИСТОЧНИК KP.RU
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