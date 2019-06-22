«Рубин» сыграет контрольные матчи с ЦСКА и «Тамбовом»

СЕГОДНЯ 18:44 2019-06-22T18:44:50+03:00

О времени начала матчей будет сообщено дополнительно. Фото: Алина НИЗАМОВА

Всего на втором сборе пройдет четыре игры

Изменить размер текста: A A

После двух выходных дней казанский «Рубин» соберется 23 июня и продолжит готовиться к следующему футбольному сезону на клубной базе. Всего на втором сборе команда сыграет четыре контрольных матча.

Так, 27 июня на базе клуба пройдет встреча с «Мордовией». 30 июня там же состоится матч с «Нижним Новгородом». 5 июля также на базе казанцев «Рубин» сыграет с «Тамбовом».

Завершит серию контрольных матчей встреча казанской команды с московским ЦСКА 9 июля на «ВЭБ Арене». О времени начала матчей будет сообщено дополнительно, отметили в пресс-службе ФК «Рубин».

ИСТОЧНИК KP.RU