В Татарстане на трассе погиб мотоциклист

СЕГОДНЯ 18:24 2019-06-22T18:24:55+03:00

Он был лишен права управления транспортными средствами

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Ночью 22 июня в 00:25 на 235 километре автодороги Казань – Оренбург произошло ДТП. 32-летний водитель автомобиля «ISUZU», ехав со стороны Казани в направлении Оренбурга не выбрал безопасную скорость и дистанцию, и столкнулся с попутно движущимся мотоциклом «RACER».

Мотоциклом управлял 60-летний жителя Черемшанского района. В результате ДТП от полученных травм он скончался на месте происшествия.

– Установлено, что погибший управлял незарегистрированным в установленном порядке мотоциклом, будучи лишенным, права управления транспортными средствами, а также осуществлял движение без мотошлема, - сообщили в пресс-службе МВД Татарстана.

ИСТОЧНИК KP.RU