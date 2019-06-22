Морис Ндур и Пиеррия Хенри ушли из казанского УНИКСа
Баскетболисты покинули клуб по истечению контракта
Морис Ндур и Пиеррия Хенри.Фото: Алина НИЗАМОВА
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Казанский УНИКС покинули два легионера: защитник Пиеррия Хенри и форвард Морис Ндур. Баскетболисты покидают клуб по истечению контрактов.
– Мы благодарим игроков за вклад и желаем удачи в будущей карьере, - написано в сообщениях об уходах спортсменов на сайте УНИКСа.
Напомним, что ранее команду покинули капитан Антон Понкрашов и форвард Максим Шелекето.
Антон Понкрашов.Фото: Алина НИЗАМОВА
ИСТОЧНИК KP.RU
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