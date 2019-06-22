Морис Ндур и Пиеррия Хенри ушли из казанского УНИКСа

СЕГОДНЯ 16:54 2019-06-22T16:54:14+03:00

Изменить размер текста: A A

Казанский УНИКС покинули два легионера: защитник Пиеррия Хенри и форвард Морис Ндур. Баскетболисты покидают клуб по истечению контрактов.

– Мы благодарим игроков за вклад и желаем удачи в будущей карьере, - написано в сообщениях об уходах спортсменов на сайте УНИКСа.

Напомним, что ранее команду покинули капитан Антон Понкрашов и форвард Максим Шелекето.

Антон Понкрашов.Фото: Алина НИЗАМОВА

ИСТОЧНИК KP.RU