2019-06-22T16:54:14+03:00
Спорт

Морис Ндур и Пиеррия Хенри ушли из казанского УНИКСа

Баскетболисты покинули клуб по истечению контракта
Наиля ГАЛИМОВА
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Морис Ндур и Пиеррия Хенри.Морис Ндур и Пиеррия Хенри.Фото: Алина НИЗАМОВА
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Казанский УНИКС покинули два легионера: защитник Пиеррия Хенри и форвард Морис Ндур. Баскетболисты покидают клуб по истечению контрактов.

– Мы благодарим игроков за вклад и желаем удачи в будущей карьере, - написано в сообщениях об уходах спортсменов на сайте УНИКСа.

Напомним, что ранее команду покинули капитан Антон Понкрашов и форвард Максим Шелекето.

Антон Понкрашов. Фото: Алина НИЗАМОВА

Антон Понкрашов.Фото: Алина НИЗАМОВА

ИСТОЧНИК KP.RU

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