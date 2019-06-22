В Набережных Челнах прокуратура проводит проверку из-за массовой драки призывников
В ней участвовали несколько десятков человек
Фото: соцсети.
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Прокуратура Набережных Челнов проводит проверку в военкомате, где произошла массовая драка призывников. Видео происшествия, случившегося в поселке ЗЯБ, распространилось в соцсетях. Из него понятно, что в потасовке участвовали несколько десятков человек.
Известно, что прокуратура даст правовую оценку действиям либо бездействию должностных лиц военкомата на предмет исполнения законодательства при организации призыва. В случае выявления нарушений законодательства будут приняты меры прокурорского реагирования.
ИСТОЧНИК KP.RU