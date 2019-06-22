В Татарстане из-за аварийного слива стоков почва загрязнилась железом и цинком

СЕГОДНЯ 11:13 2019-06-22T11:13:21+03:00

Проведя исследование, экологи установили, что в почве повышенное содержание марганца в 1,6 раз. Фото: Алина НИЗАМОВА

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В татарстанском Мензелинске на улице Гайдара произошел слив фекальных стоков. Как оказалось, причина аварийного сброса в разрушении септика.

Проведя исследование, экологи установили, что в почве повышенное содержание марганца в 1,6 раз, железа - в 9 раз, нитрат-ионов - в 1,2 раза, цинка - в 3,4 раза.

– В отношении юридического лица составлен административный протокол статье «Уничтожение плодородного слоя почвы, а равно порча земель в результате нарушения правил обращения с пестицидами и агрохимикатами или иными опасными для здоровья людей и окружающей среды веществами и отходами производства и потребления». Выдано представление об устранении причин и условий, способствовавших совершению правонарушения, во исполнение которого произведен ремонт септика и рекультивация нарушенных земель. Нарушителя обяжут и компенсировать вред, нанесенный окружающей среде, - сообщили в пресс-службе минэкологии Татарстана.

ИСТОЧНИК KP.RU