2019-06-22T11:13:21+03:00
Общество

В Татарстане из-за аварийного слива стоков почва загрязнилась железом и цинком

Нарушителя обяжут компенсировать вред, нанесенный окружающей среде
Наиля ГАЛИМОВА
Поделиться:
Проведя исследование, экологи установили, что в почве повышенное содержание марганца в 1,6 раз.Проведя исследование, экологи установили, что в почве повышенное содержание марганца в 1,6 раз.Фото: Алина НИЗАМОВА
Изменить размер текста:

В татарстанском Мензелинске на улице Гайдара произошел слив фекальных стоков. Как оказалось, причина аварийного сброса в разрушении септика.

Проведя исследование, экологи установили, что в почве повышенное содержание марганца в 1,6 раз, железа - в 9 раз, нитрат-ионов - в 1,2 раза, цинка - в 3,4 раза.

– В отношении юридического лица составлен административный протокол статье «Уничтожение плодородного слоя почвы, а равно порча земель в результате нарушения правил обращения с пестицидами и агрохимикатами или иными опасными для здоровья людей и окружающей среды веществами и отходами производства и потребления». Выдано представление об устранении причин и условий, способствовавших совершению правонарушения, во исполнение которого произведен ремонт септика и рекультивация нарушенных земель. Нарушителя обяжут и компенсировать вред, нанесенный окружающей среде, - сообщили в пресс-службе минэкологии Татарстана.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Выпускник из Татарстана вошел в число победителей “Диктанта Победы”
Концерты, скачки и розыгрыш путевки в Турцию: Сабантуй 2019 в Казани
Банк ВТБ признан лучшим брокером России
В Казани огласили приговор для юриста, сбившего на "зебре" 15-летнюю студентку колледжа
"Физически мы еще не готовы": Новичок "Рубина" рассказал о поражении "Нефтехимику"
Конкурсанты «Локомотивов роста» обрели наставников
В Ульяновске в День молодежи общественный транспорт будет работать до полуночи
В Татарстане две пенсионерки лишились 300 тысяч рублей, пытаясь получить компенсацию за БАДы
Казань примет Всемирную конференцию Лиги исторических городов
В Казани собрались лучшие борцы на поясах со всего мира
"Впечатляет не только размерами, но и удобствами": Казанцы оценили строящийся погребальный комплекс
Казанцам прогнозируют жаркие выходные
ВТБ и ЦИАН начали прием онлайн-заявок на ипотечные кредиты
Ради Сабантуя в Казани заметно увеличат количество автобусов
Роман Шаронов: "Состав "Рубина" укомплектован на 30%"
Кредитный портфель ВТБ в Ульяновской области составил почти 25 млрд рублей
В Марий Эл в "скорой" скончался 15-летний велосипедист, попавший под иномарку