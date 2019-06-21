2019-06-21T18:47:14+03:00
Спорт

"Физически мы еще не готовы": Новичок "Рубина" рассказал о поражении "Нефтехимику"

Олег Данченко поделился своими мыслями о первой игре команды в межсезонье
Владимир КРУПСКИЙ
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Фото: ФК "Рубин".Фото: ФК "Рубин".
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Казанский "Рубин" в первом матче межсезонья уступил нижнекамскому "Нефтехимику". Впрочем, никто из игроков и не думает расстраиваться. Так, по мнению новобранца команды Олега Данченко, делать какие-то выводы преждевременно.

- Результат нужно показать в чемпионате. Сейчас нужно наиграть состав, комбинации, вникнуть в требования тренера, - отметил игрок "Рубина".

Пока, по мнению Данченко, "Рубин" еще только вкатывается в тренировочный процесс и наигрывает связи.

- Я думаю, что физически мы еще не готовы, но постепенно втягиваемся. Идут полноценные сборы и с каждым днем будем наверстывать, чтобы подготовиться к сезону, - заявил украинский защитник.

ИСТОЧНИК KP.RU

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