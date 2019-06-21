В Казани огласили приговор для юриста, сбившего на "зебре" 15-летнюю студентку колледжа

СЕГОДНЯ 18:47 2019-06-21T18:47:41+03:00

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В Вахитовском районном суда Казани вынесли приговор для 31-летнего юриста Назипа Каюмова. Мужчина сел за руль иномарки, будучи лишенным водительских прав, и сбил на "зебре" 15-летнюю студентку Казанского музыкального колледжа Айсилю Б. От полученных травм девушка скончалась 19 марта в больнице.

Водитель скрывался, и его объявили в розыск. Каюмов пришел сам вместе с адвокатом.

До суда юриста оставили под стражей.

Рассмотрев это уголовное дело по статье "Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека", судья признал Назипа Каюмова виновным и приговорил к трем годам и трем месяцам лишения свободы в колонии общего режима. Осужденный выплатит родным погибшей девушки моральный ущерб: отцу - 620 тысяч рублей, матери и сестре - по 500 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU