В Ульяновске в День молодежи общественный транспорт будет работать до полуночи

СЕГОДНЯ 17:58 2019-06-21T17:58:18+03:00

Это распространится на ряд автобусных и трамвайных маршрутов

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29 июня, когда в России будут отмечать День молодёжи, городской общественный транспорт Ульяновска будет работать в режиме буднего дня, иными словами, до полуночи.

По информации управления дорожного хозяйства и транспорта администрации Ульяновска, с 22:10 три автобуса средней и большой вместимости, а также восемь автобусов малой вместимости маршрутов № 22, 25, 78 и 82 будут отправляться в Заволжский район от остановки «Центробанк».

С этого же времени 15 трамвайных вагонов маршрутов №4, 9 и 22 будут ожидать пассажиров, которым необходимо добраться в Засвияжский и Железнодорожный районы. По Ленинскому району будет курсировать десять вагонов по маршрутам №4 и 22. Трамваи отправятся от остановок ДК «Губернаторский» и «Драматический театр».

В пригородную зону после окончания праздничных мероприятий отправка автобусов до сёл Карлинское, Луговое, Лаишевка, Кротовка, Арское и деревни Погребы будет производиться от остановки «Центробанк».

В посёлок Мостовая можно будет добраться на автобусе от остановки «Амарант».

ИСТОЧНИК KP.RU