В Татарстане две пенсионерки лишились 300 тысяч рублей, пытаясь получить компенсацию за БАДы
Сразу две пенсионерки попались на уловки мошенников на этой неделе. Совместно они отдали аферистам более 300 тысяч рублей. При этом, действовали мошенники по схожему сценарию.
- Установлено, что в обоих случаях подозреваемые действовали по схожей схеме: представившись сотрудниками правоохранительной структуры, аферисты сообщили, что в настоящее время ведется уголовное судопроизводство с представителями фирмы, у которых потерпевшие ранее приобретали Бады. В первом случае для возврата денежных средств, пенсионерку попросили оплатить услуги адвоката, а второю заявительницу убедили внести комиссию. Поверив на слово звонившим, женщины перечислили на указанные им счета все свои сбережения, - пояснили в пресс-службе татарстанской полиции.
В настоящее время возбуждены уголовные дела. Пока вычислить и задержать злоумышленников не удалось.
ИСТОЧНИК KP.RU