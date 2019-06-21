В Татарстане две пенсионерки лишились 300 тысяч рублей, пытаясь получить компенсацию за БАДы

СЕГОДНЯ 17:52 2019-06-21T17:52:20+03:00

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Сразу две пенсионерки попались на уловки мошенников на этой неделе. Совместно они отдали аферистам более 300 тысяч рублей. При этом, действовали мошенники по схожему сценарию.

- Установлено, что в обоих случаях подозреваемые действовали по схожей схеме: представившись сотрудниками правоохранительной структуры, аферисты сообщили, что в настоящее время ведется уголовное судопроизводство с представителями фирмы, у которых потерпевшие ранее приобретали Бады. В первом случае для возврата денежных средств, пенсионерку попросили оплатить услуги адвоката, а второю заявительницу убедили внести комиссию. Поверив на слово звонившим, женщины перечислили на указанные им счета все свои сбережения, - пояснили в пресс-службе татарстанской полиции.

В настоящее время возбуждены уголовные дела. Пока вычислить и задержать злоумышленников не удалось.

ИСТОЧНИК KP.RU