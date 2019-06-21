В Казани собрались лучшие борцы на поясах со всего мира

СЕГОДНЯ 16:59 2019-06-21T16:59:27+03:00

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С 21 по 23 июня в Татарстане состоится чемпионат мира по корэш, или, как ее называют, борьбе на поясах. Турнир в этом году впервые пройдет совместно с первенством мира среди юношей в возрастной категории 17-18 лет. В нем примут участие более 200 борцов из 35 стран мира.

В ходе соревнований будет разыграно по 9 комплектов наград среди мужчин и юношей. Предварительные турниры чемпионата состоятся на базе Поволжской академии спорта в Казани, а финальные поединки среди мужчин пройдут 23 июня в селе Мингер Сабинского района, сообщает пресс-служба Министерства спорта РТ.

ИСТОЧНИК KP.RU