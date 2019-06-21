"Впечатляет не только размерами, но и удобствами": Казанцы оценили строящийся погребальный комплекс

СЕГОДНЯ 16:19 2019-06-21T16:19:44+03:00

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Новый погребальный комплекс Казани, расположенный на границе с Пестречинским районом Татарстана, построен на 80%. Об этом заявил начальник Управления по организации ритуальных услуг Исполкома Казани Марат Ишкин. Накануне он провел для казанцев экскурсию по строящемуся объекту.

Общая площадь погребального комплекса составляет 88,05 гектара, в его северной части будут проводиться захоронения по христианским обрядам, а в южной – по мусульманским.

- Кладбище общественное, а не вероисповедальное. Это означает, что, если муж и жена разной веры, они могут быть похоронены на любой из частей кладбища, – пояснил Ишкин.

Участники экскурсии отметили, что новый погребальный комплекс впечатляет не только своими размерами, но и удобствами. Территория оснащена камерами видеонаблюдения, на православной и мусульманской сторонах построены беседки для прощания, возведен административный корпус с залом ожидания, есть комната для охраны, оборудованные уборные, хозяйственный корпус с мастерской для гравировки памятников и обогреваемыми гаражами для спецтехники. В будущем планируется закупить электромобиль, на котором смогут передвигаться маломобильные группы населения.

На территории комплекса предусмотрены отдельные участки площадью 1 гектар каждый с северной и южной стороны центральной аллеи для захоронения ветеранов Великой Отечественной войны, ветеранов войны в Афганистане и других боевых действий, а также людей, которые внесли значительный вклад в развитие республики.

В Казани насчитывается 34 кладбища, 32 из которых муниципальные. На них осталось порядка 2% свободных земель для захоронения.

ИСТОЧНИК KP.RU