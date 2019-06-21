Казанцам прогнозируют жаркие выходные

СЕГОДНЯ 15:51 2019-06-21T15:51:45+03:00

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Погода приготовила жителям Татарстана отличный подарок. На выходных в республике будет по-настоящему жарко. Так, 22 июня в Казани ожидается переменная облачность. Днем местами пройдет небольшой дождь. Ветер юго-западный умеренный.

Температура воздуха в ночные часы составит 15-17 градусов тепла, в дневные – до 30 градусов выше нуля.

В целом по республике также прогнозируется переменная облачность, местами пройдет кратковременный дождь с грозой. Ветер юго-западный умеренный, при грозе сильный порывами до 15-20 м/с.

Температура ночью будет колебаться от 11 до 16 градусов тепла, днем – от 27 до 32 градусов выше нуля.

23 июня в республике также местами пройдет кратковременный дождь, гроза, днем локально град. Ветер западный умеренный, при грозе шквалистые усиления 17-22 м/с.

Температура воздуха ночью будет варьироваться от 16 до 21 градуса, днем – от 28 до 33 градусов тепла.

ИСТОЧНИК KP.RU