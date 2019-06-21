Ради Сабантуя в Казани заметно увеличат количество автобусов

СЕГОДНЯ 15:25 2019-06-21T15:25:01+03:00

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23 июня в Казани сразу на нескольких площадках отметят Сабантуй. Чтобы у людей было больше возможностей попасть на праздник, для них организуют дополнительные автобусы.

На праздничную площадку в Березовой роще поселка Мирный можно будет добраться специальными автобусными маршрутами от четырех остановочных пунктов: «Станция метро «Проспект Победы», «10 микрорайон», «Концертный зал филармонии» на ул.Павлюхина и «ул.Глазунова» (Теплоконтроль). По этим маршрутам запустят 60 автобусов. Они будут ходить с 8 утра до полного окончания праздника и развоза всех гостей. Стоимость проезда будет соответствовать обычному внутригородскому тарифу – 27 рублей. Кроме того, со станции «Казань-1» до поселка Мирный будет курсировать специальный электропоезд, проезд в котором обойдется в 22 рубля.

До площадки в лесопарковой зоне озера Лебяжье можно будет добраться рейсовыми автобусами №№36, 46 и 72. Эти маршруты усилят 72 дополнительными единицами подвижного состава. Они будут доставлять гостей праздника до остановочного пункта «Ремплер» в поселке Залесный, откуда до площадки Сабантуя с интервалом движения пять минут будут ходить восемь бесплатных шаттлов.

На праздничную площадку в поселке Дербышки можно будет добраться на бесплатном шаттле от остановки «улица Халитова».

Кроме того, на праздник можно будет добраться автобусными маршрутами №№1, 19, 25, 34, 60, 84, 91. В этот день на них дополнительно выйдут 89 машин.

В день проведения Сабантуя в организации дорожного движения произойдут некоторые изменения. С 05.00 до 17.00 будет организовано одностороннее движение на автомобильных дорогах от ЖК «Лесной городок» до Фермского шоссе и от улицы Мира до улицы Солидарности.

Во время проведения скачек на Казанском ипподроме (с 13.30) будет усилена работа троллейбусного маршрута №3. С остановки «Метро «Проспект Победы» через ипподром до Центрального парка культуры и отдыха им.М.Горького будет курсировать дополнительный шаттл.

ИСТОЧНИК KP.RU