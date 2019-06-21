2019-06-21T15:04:00+03:00
Спорт

Роман Шаронов: "Состав "Рубина" укомплектован на 30%"

Наставник казанского клуба признался, что усиление команды просто необходимо
Владимир КРУПСКИЙ
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Фото: ФК "Рубин".Фото: ФК "Рубин".
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После проигранного товарищеского матча нижнекамскому "Нефтехимику", исполняющий обязанности главного тренера казанского клуба признался, что не придает большого значения неудаче. По его словам, состав команды еще не сформирован.

- - Мы работаем всего неделю вместе. Естественно, команда еще не укомплектована, наверно сейчас только процентов на 30. Некоторые игроки еще не вернулись из сборных. По этой игре мы смотрели, как игроки оценивали информацию, которую мы им дали в течение этого короткого периода. Не более.

Отметим, что на данный момент команду пополнили голкипер Дюпин, защитники Данченко и Денисов, а также полузащитник Закиров.

ИСТОЧНИК KP.RU

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