2019-06-21T13:50:24+03:00
Происшествия

В Марий Эл в "скорой" скончался 15-летний велосипедист, попавший под иномарку

Авария произошла 20 июня
Лика ИСАЕВА
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Подросток получил смертельные травмыПодросток получил смертельные травмыФото: Марийская служба аварийно-спасательных и экологических работ
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В УГИБДД МВД Марий Эл рассказали подробности страшной аварии с участием 15-летнего велосипедиста и иномарки Hyundai Creta, которой управлял 41-летний мужчина. Сообщалось ранее, что мальчику 14 лет, но во время уточнения его данных выяснилось, что на момент аварии мальчику уже исполнилось 15 лет.

Все произошло 20 июня в 14.30 на 19 километре автодороги «Звенигово - Помары». Как уже успели установить сотрудники Госавтонспекции, по предварительным данным, подросток, двигаясь по краю проезжей части дороги на велосипеде, во время поворота не убедившись в безопасности манёвра, начал пересекать проезжую часть.Там в него врезалась иномарка.

- Велосипедист от полученных травм скончался при транспортировке в больницу в машине "скорой помощи", - сообщили в УГИБДД МВД Марий Эл.

ИСТОЧНИК KP.RU

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