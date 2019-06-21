В Казани выросли Алмаз и Алтын

СЕГОДНЯ 13:26 2019-06-21T13:26:47+03:00

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В столице Татарстана на площади Тысячелетия появились необычные цветочные композиции в виде больших кукол. Это талисманы чемпионата мира WorldSkills Kazan 2019 - Алмаз и Алтын. Эти композиции ростом три метра, фигуры на каркасе выполнены из однолетних растений. Из металлопластика выполнены лицо, киски рук и очки. По замыслу создателей этого цветочного шедевра Алмаз и Алтын в вечернее время будут подсвечены. Это подтвердили в Комитете внешнего благоустройства Казани.

Необычный арт-объект уже оценили жители и гости Казани. Эти талисманы - любимое место для фотографий как горожан, так и гостей столицы Татарстана.

ИСТОЧНИК KP.RU