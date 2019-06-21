В кукольном театре "Экият" поставили спектакль, в котором играют только мужчины

СЕГОДНЯ 12:31 2019-06-21T12:31:26+03:00

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Уже 27 июня в Татарском государственном кукольном театре пройдут пресс-показы сразу двух версий - на татарском и русском языках, нового спектакля " ырла, курай!.. Уйна, Шомбай!"(«Пой, курай!.. Играй, Шомбай!»). Эту пьесу написала Светлана Дорожко по мотивам татарских народных сказок Шомбай», «Три голубя», «Зухра и месяц», «Портной, бесенок и медведь» и «Соловей».

В 14-00 часов в Малом зале спектакль покажут на татарском языке, а в 17.00 состоится пресс-показ спектакля на русском языке.

Неповторимое обаяние известным сюжетам придаёт звучание народных инструментов – курай, гусли, домбра, кубыз и деф, изготовленных специально для спектакля доцентом, педагогом Казанской государственной консерватории имени Назипа Жиганова Геннадием Макаровым. Каждый инструмент делится со зрителем своей сказкой, наполняя и обогащая её.

Главная особенность заключается в том, что в спектакле будут заняты только мужчины.

"Пой, курай!.. Играй, Шомбай!" – яркий, динамичный и зрелищный спектакль с любовью и фантазией сочинённый для наших юных зрителей постановщиками из Санкт-Петербурга.

Режиссер-постановщик спектакля – Светлана Дорожко, номинант театральной премии «Золотая Маска» (Санкт-Петербург), художник–постановщик – Александр Алексеев, лауреат театральной премии «Золотая Маска» (Санкт-Петербург), композитор – Татьяна Алешина (Санкт-Петербург).

ИСТОЧНИК KP.RU