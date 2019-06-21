В Татарстане в аварии погиб шестилетний мальчик

СЕГОДНЯ 11:30 2019-06-21T11:35:02+03:00

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Дорожно-транспортное происшествие произошло 20 июня в 15.00 на местной автодороге Новошешминск-Шереметьевка-Кармалы в Новошешминском районе республики. По предварительным данным, 43-летняя жительница Нижнекамска на большой скорости не справилась с управлением и вылетела с дороги в кювет неподалеку от села Утяшкино. Там ее отечественная легковушка "Лада Приора" перевернулась.

В салоне автомобиля находились два мальчика 13-ти и шести лет. Младший ребенок получил смертельные травмы и погиб на месте аварии. Женщину-водителя и подростка доставили в больницу с травмами различной степени тяжести.

ИСТОЧНИК KP.RU