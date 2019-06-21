В Татарстане медсестра туберкулезной больницы разгласила врачебную тайну

СЕГОДНЯ 10:55 2019-06-21T10:59:32+03:00

За разглашение врачебной тайны предусмотрен штраф Фото: Из материалов пресс-службы

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Прокуратура Татарстана выявила случай разглашения врачебной тайны. В качестве нарушителя - медсестра Казанской туберкулезной больнице, что находится в поселке Каменка в Высокогорском районе республики.

Как установили сотрудники надзорного ведомства, женщина незаконно передала третьему лицу копии медицинских документов пациентов, содержащих врачебную тайну: сведения о времени прохождения лечения и врачебных назначениях, а также анкетные данные пациентов.

Теперь нарушительнице грозит административный штраф в пять тысяч рублей.

- В адрес главврача Казанской туберкулезной больницы внесено представление об устранении нарушений законодательства и привлечении виновных лиц к дисциплинарной ответственности, - сообщила пресс-служба прокуратуры Татарстана.

ИСТОЧНИК KP.RU