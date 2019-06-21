В Татарстане медсестра туберкулезной больницы разгласила врачебную тайну
Прокуратура Татарстана выявила случай разглашения врачебной тайны. В качестве нарушителя - медсестра Казанской туберкулезной больнице, что находится в поселке Каменка в Высокогорском районе республики.
Как установили сотрудники надзорного ведомства, женщина незаконно передала третьему лицу копии медицинских документов пациентов, содержащих врачебную тайну: сведения о времени прохождения лечения и врачебных назначениях, а также анкетные данные пациентов.
Теперь нарушительнице грозит административный штраф в пять тысяч рублей.
- В адрес главврача Казанской туберкулезной больницы внесено представление об устранении нарушений законодательства и привлечении виновных лиц к дисциплинарной ответственности, - сообщила пресс-служба прокуратуры Татарстана.
ИСТОЧНИК KP.RU
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