2019-06-21T10:21:07+03:00
Звезды

Три театра в Чувашии получат гранты на сумму в 2,8 миллионов рублей каждый

Эти деньги пойдут на постановки новых спектаклей
Лика ИСАЕВА
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В Чувашии поставят три новых спектакляВ Чувашии поставят три новых спектакляФото: Из материалов пресс-службы
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Глава региона Михаил Игнатьев подписал постановление на выделение грантов для трех театров, которые смогут поставить новые спектакли. Каждому из них выделили по 2,8 миллионов рублей.

Репертуар Чувашского драмтеатра имени Константина Иванова поставит спектакль «Шуйттан чури» («Раб дьявола»), по пьесе классика чувашской поэзии Якова Ухсая. Чувашский государственный академический ансамбль песни и танца потратит эти деньги на театрализованную концертную программу, посвященную 100-летию образования Чувашской автономной области. Эта программа получила название «Пурн куст рми» («Круг жизни»).

Третий театр - Театр оперы и балета, создаст балетный спектакль «Хур кай к ул » («Дорога лебедей»).

ИСТОЧНИК KP.RU

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