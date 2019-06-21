2019-06-21T10:12:35+03:00
Происшествия

В Татарстане сотрудники Госавтоинспекции помогли быстро доставить заболевшую женщину в больницу

Выяснилось, что у жительницы республики в машине произошел инсульт [видео]
Лика ИСАЕВА
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Мужчина-водитель попросил помощи у полицейскихМужчина-водитель попросил помощи у полицейскихФото: принтскрин видео.
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История произошла еще 16 июня в Альметьевском районе республики, но известно про это стало только сейчас.

Во время дежурства на 241 километре автодороги "Казань-Оренбург" к инспекторам УГИБДД МВД Татарстана старшему лейтенанту полиции Руслану Хисамову и лейтенанту полиции Вячеславу Демьянову подъехал автомобиль "Лада Ларгус". Мужчина-водитель попросил помощи - во время поездки его супруге стало плохо - женщину начало тошнить, онемели руки и ноги. Офицеры попытались поговорить с пассажиркой, но у нее была невнятная речь. Стало понятно, что времени терять нельзя и ее необходимо срочно доставить в больницу.

Объяснив ситуацию дежурному, экипаж получил "Добро" и начал движение в сторону Альметьевской ЦРБ с включенными проблесковыми маячками и сиреной. Женщина в этот момент находилась в салоне их автомобиля.

В больнице выяснилось, что 25-летняя женщина доставлена в больницу вовремя - у нее диагностировали инсульт. Сейчас она госпитализировали в неврологическое отделение.

ИСТОЧНИК KP.RU

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