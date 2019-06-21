2019-06-21T09:25:35+03:00
Общество

В казанском аэропорту сожгли творог и черешню, обнаруженных в багаже пассажиров

Продукты были ввезены в Россию с нарушением правил
Лика ИСАЕВА
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Черешню сожгли в печиЧерешню сожгли в печиФото: Из материалов пресс-службы
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Продукты - три килограмма творога и восемь килограммов черешни обнаружили в багаже пассажиров самолета, прилетевшего из Таджикистана. На них у владельцев не было документов о безопасном происхождение, и все обнаруженное изъяли во время таможенного досмотра совместно с сотрудниками Россельхознадзора Татарстана.

Поскольку изъятые продукты являются подкарантинными, то она могла оказаться носителем и распространителем вредных организмов. Было принято решение уничтожить все в утилизационной печи аэропорта.

ИСТОЧНИК KP.RU

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