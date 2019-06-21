В Татарстане подростка задержали во время эвакуации его байка

СЕГОДНЯ 08:29 2019-06-21T08:29:16+03:00

Изменить размер текста: A A

Во время очередного рейда в Высокогорском районе республики сотрудники ДПС УГИБДД МВД республики задержали молодого мотоциклиста. Подросток не смог предъявить водительское удостоверение на право управлять мотоциклом, как и документы на само транспортное средство. Было принято решение отправить мотоцикл на спецстоянку.

Но когда сотрудники Госавтоинспекции попытались погрузить мотоцикл в кузов "ГАЗа", то молодой человек и группа его поддержки попыталась оказать сопротивление - перегородили дорогу, начали пинать байк и по ногам сотрудникам ДПС. В результате этой потасовки подростка, задержанного на чужом байке пришлось задерживать с применением физической силы и спецсредств - наручников.

Видеозапись самого задержания попала в соцсети благодаря авторам съемки - водителю и пассажиру автомобиля, стоявшего рядом.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="480" height="600" src="https://www.kazan.kp.ru/video/embed/715815" frameborder="0"></iframe> В Татарстане байкер не захотел отдавать свои мотоцикл и устроил потасовку с сотрудниками ГИБДД.соцсети

ИСТОЧНИК KP.RU