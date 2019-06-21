"Рубин" проиграл "Нефтехимику" в первом матче под руководством Шаронова

СЕГОДНЯ 05:51 2019-06-21T05:51:42+03:00

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Футболисты "Рубина" провели свой первый матч в межсезонье. Поединок против нижнекамского "Нефтехимика", которому в предстоящем сезоне предстоит выступать в ФНЛ, стал дебютным для Романа Шаронова у руля команды.

Наставник сразу бросил в бой двух новобранцев - голкипера Дюпина и защитника Данченко. Впрочем, главными героями стартового отрезка стали все же старожилы команды. Игорь Коновалов забросил мяч в штрафную на Башкирова и Евгений пробил точно в ворота.

Казанцы продолжали владеть инициативой, но постепенно младшие по рангу выровняли игру, а под занавес первого тайма сравняли и счет. Отличился Денис Макаров.

Во втором тайме на поле вышел уже совершенно другой состав "Рубина". Шаронов дал шанс многим молодым игрокам, а также футболистам на просмотре. Так, свое игровое время получили два форварда - Долгов из "Анжи" и Уридия, который, к слову, в прошлом сезоне был одним из лидеров "Нефтехимика". Впрочем, отличиться они не смогли. А вот гости свой шанс использовали. Павел Шадрин принес "Нефтехимику" победу - 2:1.

ИСТОЧНИК KP.RU