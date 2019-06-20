2019-06-20T20:20:29+03:00
Общество

Рустам Минниханов: «Кроме «Единой России» сегодня нет другой политической силы, способной решать масштабные задачи»

Поделиться:
Фото: president.tatar.ruФото: president.tatar.ru
Изменить размер текста:

Рустам Минниханов принял участие в работе конференции Татарстанского регионального отделения партии «Единая Россия». Съезд республиканских единороссов прошел в четверг, 20 июня, в казанском Культурном центре «Московский».

Приветствуя участников конференции президент Татарстана Рустам Минниханов пожелал единороссам содержательной избирательной кампании:

«Не критикуют только тех, кто ничего не делает. Надо понимать, что выборы простыми не будут. Чем выше уровень развития Татарстана, тем выше уровень требований и ожидания граждан. Мы не только знаем о них, но и четко представляем пути решения и решаем их. В этом и состоит сила партии «Единая Россия» – она не прячется от проблем. И сегодня нет другой политической силы, кроме «Единой России», способной решать в комплексе масштабные задачи развития страны»

Отвечая на вопросы журналистов, Рустам Минниханов поставил задачу перед татарстанской «Единой Россией»:

«Во-первых, надо подвести итог работы нашего парламента, ведущую роль в котором играет партия «Единая Россия». Это отчет перед нашими гражданами – что мы сделали и какие задачи мы ставим. У нас кроме тех программ, которые мы реализуем, есть двенадцать национальных проектов. Задача – чтобы «Единая Россия» доложила жителям о своих планах, сделала отчет о проделанной работе и дальше работала во благо нашей республики. Других задач нет. Очень важно, чтобы у нас был сильный, профессиональный, работоспособный парламент»

20 июня состоялась конференция ТРО ВПП «Единая Россия». Партия утвердила предвыборную программу «На благо республики – в интересах каждого» и приняла решение о выдвижении кандидатов на выборы Госсовета РТ шестого созыва. Во главе списка «Единой России» на выборы идут секретарь регионального отделения «Единой России» Фарид Мухаметшин, руководитель легендарной команды «КАМАЗ-Мастер» Владимир Чагин, создатель сети полилингвальных детских садов и школы «Бала-Сити» Альбина Насырова. Выборы пройдут 8 сентября.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
У жителя Чебоксар за долг в 2,5 миллиона рублей арестовали фуру с прицепом
Зуфар, Ариэлла, Тимербулат и Мелания: составлен рейтинг редких детских имен Казани
Татарстанская «Единая Россия» выдвинула кандидатов в депутаты Госсовета РТ
Президент Татарстана предложил экс-тренеру «Рубина» Курбану Бердыеву создать в республике детско-юношескую академию футбола
Казанские депутаты приняли увеличение дефицита города более чем на полмиллиарда рублей
Росгвардия Марий Эл прокомментировала стрельбу в Йошкар-Оле
В Марий Эл иномарка сбила 14-летнего велосипедиста
21 июня в Татарстане ожидается гроза с сильным ветром до 20 м/с
21 июня ряде домов Ново-Савиновского района Казани на день отключат свет
В Татарстане пожарные спасли бездомного из горящего здания
«Том Сойер Фест-2019» в Казани: волонтеры обновили фундамент дома №12 на улице Калинина
В Казани бизнесменам разрешили брать в аренду муниципальную землю
В Марий Эл 17-летняя девушка-подросток села за руль иномарки и устроила ДТП: пострадали 4 человека
В столице Татарстана к Worldskills Kazan 2019 ремонт дорог закончен на 50,2%
В Татарстане отец ударил сына ножом и получил 4 года колонии строгого режима
Из бюджета России на строительство первого этапа Большого Казанского кольца дополнительно выделено 350 миллионов рублей
МВД Татарстана: в республике 499 человек числятся, как без вести пропавшие
В Казани у каршерингового автомобиля украли колеса
ВТБ предлагает ипотечным заемщикам онлайн-заказ оценки квартир
В Казани байкер врезался в открытую дверь иномарки, и отлетел в другое авто
В Казани нового главного архитектора выберут с помощью открытого городского конкурса
Следователи Татарстана выясняют причины пожара, во время которого погибли двое детей
В Татарстане в рамках нацпроекта «Демография» все детсады будут иметь ясельные группы
21 июня в Госсовете Татарстана проведут экскурсию и вручат аттестаты школьникам
В Татарстане во время пожара погибли два ребенка, их мать вытащили из огня соседи
На День Республики в Чувашии испекут 300 килограммовый пирог - хуплу
В Татарстане многодетные семьи из поселка, где нет воды и газа, обратились к Путину
В Йошкар-Оле мужчина с ножом угрожал пассажирам маршрутки, успокоить его смог только выстрел полицейского