Рустам Минниханов: «Кроме «Единой России» сегодня нет другой политической силы, способной решать масштабные задачи»

СЕГОДНЯ 20:20 2019-06-20T20:20:29+03:00

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Рустам Минниханов принял участие в работе конференции Татарстанского регионального отделения партии «Единая Россия». Съезд республиканских единороссов прошел в четверг, 20 июня, в казанском Культурном центре «Московский».

Приветствуя участников конференции президент Татарстана Рустам Минниханов пожелал единороссам содержательной избирательной кампании:

«Не критикуют только тех, кто ничего не делает. Надо понимать, что выборы простыми не будут. Чем выше уровень развития Татарстана, тем выше уровень требований и ожидания граждан. Мы не только знаем о них, но и четко представляем пути решения и решаем их. В этом и состоит сила партии «Единая Россия» – она не прячется от проблем. И сегодня нет другой политической силы, кроме «Единой России», способной решать в комплексе масштабные задачи развития страны»

Отвечая на вопросы журналистов, Рустам Минниханов поставил задачу перед татарстанской «Единой Россией»:

«Во-первых, надо подвести итог работы нашего парламента, ведущую роль в котором играет партия «Единая Россия». Это отчет перед нашими гражданами – что мы сделали и какие задачи мы ставим. У нас кроме тех программ, которые мы реализуем, есть двенадцать национальных проектов. Задача – чтобы «Единая Россия» доложила жителям о своих планах, сделала отчет о проделанной работе и дальше работала во благо нашей республики. Других задач нет. Очень важно, чтобы у нас был сильный, профессиональный, работоспособный парламент»

20 июня состоялась конференция ТРО ВПП «Единая Россия». Партия утвердила предвыборную программу «На благо республики – в интересах каждого» и приняла решение о выдвижении кандидатов на выборы Госсовета РТ шестого созыва. Во главе списка «Единой России» на выборы идут секретарь регионального отделения «Единой России» Фарид Мухаметшин, руководитель легендарной команды «КАМАЗ-Мастер» Владимир Чагин, создатель сети полилингвальных детских садов и школы «Бала-Сити» Альбина Насырова. Выборы пройдут 8 сентября.

ИСТОЧНИК KP.RU