2019-06-20T19:26:19+03:00
Общество

Татарстанская «Единая Россия» выдвинула кандидатов в депутаты Госсовета РТ

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Фото: Из материалов пресс-службыФото: Из материалов пресс-службы
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В четверг, 20 июня, в Культурном центре «Московский» прошла партийная конференция Татарстанского регионального отделения «Единой России». Партия утвердила предвыборную программу «На благо республики – в интересах каждого» и приняла решение о выдвижении кандидатов в депутаты на выборы Госсовета республики шестого созыва. В конференции принял участие президент Татарстана Рустам Минниханов.

Татарстанская «Единая Россия» выдвигает на выборы республиканского Государственного Совета 56 кандидатов по единому избирательному округу и 46 кандидатов по одномандатным округам. В перечне много новых имен, и это означает значительные перемены в составе фракции. Так, согласно утвержденному списку кандидатов, на перевыборы пойдут 43 из 82 действующих депутатов-единороссов Госсовета.

Во главе списка «Единой России» секретарь регионального отделения, председатель Госсовета Татарстана Фарид Мухаметшин, руководитель легендарной команды «КАМАЗ-Мастер» Владимир Чагин и создатель сети полилингвальных детских садов и школы «Бала-Сити» Альбина Насырова. Двое последних ранее не принимали участие в выборах.

Фарид Мухаметшин в ходе выступления на конференции отметил, что партия вступает в кампанию «в не самых простых условиях». При этом лидер татарстанских единороссов сообщил, что республиканское отделение сохранило ядро сторонников.

– Партии есть на кого опереться в предвыборной борьбе, – сообщил Фарид Мухаметшин. – Это значит, мы не имеем права обмануть ожидания наших единомышленников. Поэтому «Единая Россия» предлагает достойных кандидатов, четкую программу действий с ясными приоритетами, новые возможности для гражданской активности и участия в принятии решений и главное – большую совместную работу по решению насущных социальных проблем наших граждан. На предыдущих выборах в парламент Татарстана «Единая Россия» победила с программой «Наша республика: развитие и лидерство». Сегодня мы с полной уверенностью вправе заявить, что по ключевым направлениям документ образца 2014 года выполнен. В предвыборной программе на предстоящий период мы вновь определяем приоритеты. Но прежде надо уяснить самим и донести до людей, что индексы, объемы и проценты экономического роста Татарстана – это не только цифры, а новые возможности для каждого жителя республики. Именно поэтому партия сегодня идёт на выборы с программой «На благо республики – в интересах каждого.

СПРАВКА

Выборы Госсовета Татарстана шестого созыва назначены на 8 сентября. Старт кампании был дан 5 июня решением республиканского парламента. В конференции «Единой России» по выдвижению кандидатов приняли участие более 500 человек, в том числе 201 делегат от 45 местных отделений партии.

ИСТОЧНИК KP.RU

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