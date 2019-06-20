Президент Татарстана предложил экс-тренеру «Рубина» Курбану Бердыеву создать в республике детско-юношескую академию футбола
В этот четверг, 20 июня, в Казани президент Татарстана Рустам Минниханов встретился с бывшим главным тренером ФК «Рубин» Курбаном Бердыевым.
Глава региона поблагодарил Бердыева за многолетнюю плодотворную работу на благо футбола республики и вручил именной бильярдный кий с символикой ЧМ-2018.
Во время беседы Рустам Минниханов предложил тренеру организовать в Татарстане детско-юношескую академию футбола с филиалами в главных городах республики, в которых спортсменов будут готовить по ступенчатой системе с юного возраста.
Президент Татарстана заявил, что в регионе для них построят пять легких тренировочных манежей в четырех городах: два в Казани и по одному в Набережных Челнах, Нижнекамске и Альметьевске.
В итоге Курбану Бердыеву вместе с республиканским Минспорта предстоит проработать организационно-правовую форму и базу новой академии.
ИСТОЧНИК KP.RU