Президент Татарстана предложил экс-тренеру «Рубина» Курбану Бердыеву создать в республике детско-юношескую академию футбола

СЕГОДНЯ 19:11 2019-06-20T19:11:17+03:00

Также Рустам Минниханов вручил ему именной подарок с символикой ЧМ-2018

Изменить размер текста: A A

В этот четверг, 20 июня, в Казани президент Татарстана Рустам Минниханов встретился с бывшим главным тренером ФК «Рубин» Курбаном Бердыевым.

Глава региона поблагодарил Бердыева за многолетнюю плодотворную работу на благо футбола республики и вручил именной бильярдный кий с символикой ЧМ-2018.

Во время беседы Рустам Минниханов предложил тренеру организовать в Татарстане детско-юношескую академию футбола с филиалами в главных городах республики, в которых спортсменов будут готовить по ступенчатой системе с юного возраста.

Президент Татарстана заявил, что в регионе для них построят пять легких тренировочных манежей в четырех городах: два в Казани и по одному в Набережных Челнах, Нижнекамске и Альметьевске.

В итоге Курбану Бердыеву вместе с республиканским Минспорта предстоит проработать организационно-правовую форму и базу новой академии.

ИСТОЧНИК KP.RU