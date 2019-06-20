Зуфар, Ариэлла, Тимербулат и Мелания: составлен рейтинг редких детских имен Казани

СЕГОДНЯ 19:42 2019-06-20T19:42:56+03:00

В городе было зарегистрировано появление на свет 315 детей. Фото: Игорь ЧАБАНЕНКО

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По данным специалистов ЗАГСа столицы Татарстана, на прошлой неделе – с 10 по 16 июня, в городе было зарегистрировано появление на свет 315 детей. Из них 169 мальчиков и 146 девочек.

При этом возраст самой молодой мамы составил 19 лет, а самой старшей – 45 лет.

Не забыли в ЗАГСе Казани при подведении итогов прошлой недели и про составление традиционного рейтинга имен, которыми при рождении нарекали своих детей горожане.

Самыми популярными в этот раз стали: Марьям, Амир, Карим, Малика, Адель, Амина и Аделина. В список же самых редких на прошлой неделе попали: Лев, Назар, Зуфар, Элиза, Нина, Марта, Ася, Лера, Ариэлла, Тимербулат и Мелания.

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ИСТОЧНИК KP.RU