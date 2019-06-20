В Марий Эл иномарка сбила 14-летнего велосипедиста
Дорожно-транспортное происшествие произошло 20 июня в 14.30 на 19 километре автодороги «Звенигово - Помары». Там 40-летний водитель иномарки Hyundai Creta не выбрал безопасную скорость и сбил 14-летнего велосипедиста.
Подросток пробил головой лобовое стеклоФото: МВД по Марий Эл
После столкновения иномарка вылетела с дороги и остановилась в нескольких метрах от дороги. Подросток проломил головой лобовое стекло автомобиля. Он получил травмы различной степени тяжести и доставлен в больницу.
- Обстоятельства дорожно-транспортного происшествия устанавливаются, - сообщили в УГИБДД МВД Марий Эл.
ИСТОЧНИК KP.RU
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