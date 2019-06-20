В Марий Эл иномарка сбила 14-летнего велосипедиста

СЕГОДНЯ 17:30 2019-06-20T17:30:51+03:00

Юного велосипедиста увезли в больницу Фото: МВД по Марий Эл

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Дорожно-транспортное происшествие произошло 20 июня в 14.30 на 19 километре автодороги «Звенигово - Помары». Там 40-летний водитель иномарки Hyundai Creta не выбрал безопасную скорость и сбил 14-летнего велосипедиста.

Подросток пробил головой лобовое стеклоФото: МВД по Марий Эл

После столкновения иномарка вылетела с дороги и остановилась в нескольких метрах от дороги. Подросток проломил головой лобовое стекло автомобиля. Он получил травмы различной степени тяжести и доставлен в больницу.

- Обстоятельства дорожно-транспортного происшествия устанавливаются, - сообщили в УГИБДД МВД Марий Эл.

ИСТОЧНИК KP.RU