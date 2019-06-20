21 июня в Татарстане ожидается гроза с сильным ветром до 20 м/с
Согласно предупреждению Гидрометцентра Татарстана, днем и вечером 21 июня на территории республики ожидается гроза с сильным ветром до 15-20 м/с.
При этом максимальная температура воздуха в светлое время суток будет в пределах от +25 до +30 градусов.
В последующие выходные будет становиться только жарче. Причина - обширный антициклон, блокирующий проникновение в Татарстан холодного воздуха с севера. Так, 22 июня днем ожидается до +31 градуса.
Далее в воскресенье, несмотря на возможные дожди с грозами и сильным ветром, а также локально с градом, максимальная температура воздуха в своем пике в Татарстане может достигнуть отметки в +32 градуса.
В начале же следующей недели возможность осадков с грозой останется, а вот температура воздуха станет постепенно падать, но не на много.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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