«Том Сойер Фест-2019» в Казани: волонтеры обновили фундамент дома №12 на улице Калинина

СЕГОДНЯ 15:58 2019-06-20T15:58:13+03:00

Сейчас они приступили к покраске его фасада

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В столице Татарстана продолжается акция «Том Сойер Фест-2019». К этому моменту волонтеры смогли обновить фундамент дома №12 на улице Калинина.

- Фундамент был ослаблен, а венцы начали гнить. Мы зачистили гниль, пропитали фундамент специальными составами, сделали кирпичный отлив и фундамент, – рассказал координатор «Том Сойер Феста» в Казани Дмитрий Полосин.

Благодаря этому данный дом может простоять еще 30 лет. Сейчас участники акции приступили к покраске его фасада. Когда ее закончат, здание начнут готовить к проведению канализации и водопровода. Предполагается, что уже в конце лета в доме появятся все удобства. В России в рамках акции «Том Сойер Фест-2019» реставрируемое здания подключают к таким сетям впервые.

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ИСТОЧНИК KP.RU