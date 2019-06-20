«Том Сойер Фест-2019» в Казани: волонтеры обновили фундамент дома №12 на улице Калинина
В столице Татарстана продолжается акция «Том Сойер Фест-2019». К этому моменту волонтеры смогли обновить фундамент дома №12 на улице Калинина.
- Фундамент был ослаблен, а венцы начали гнить. Мы зачистили гниль, пропитали фундамент специальными составами, сделали кирпичный отлив и фундамент, – рассказал координатор «Том Сойер Феста» в Казани Дмитрий Полосин.
Благодаря этому данный дом может простоять еще 30 лет. Сейчас участники акции приступили к покраске его фасада. Когда ее закончат, здание начнут готовить к проведению канализации и водопровода. Предполагается, что уже в конце лета в доме появятся все удобства. В России в рамках акции «Том Сойер Фест-2019» реставрируемое здания подключают к таким сетям впервые.
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ИСТОЧНИК KP.RU