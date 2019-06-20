Росгвардия Марий Эл прокомментировала стрельбу в Йошкар-Оле

СЕГОДНЯ 18:01 2019-06-20T18:01:04+03:00

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Пресс-служба Росгвардии Марий Эл прокомментировали задержание со стрельбой, которое произошло 19 июня в Йошкар-Оле. Напомним, там на улице на прохожих и пассажиров маршрутки попытался напасть мужчина с ножом. На место происшествия вызвали сотрудников правоохранительных органов.

- На неоднократные законные требования сотрудников о прекращении агрессивных действий мужчина не отреагировал и создал угрозу жизни сотрудников Росгвардии, - сообщили в пресс-службе ведомства. - В соответствии с Федеральным Законом "О войсках национальной гвардии РФ" и в целях обеспечения безопасности граждан в отношении вооруженного гражданина применено табельное оружие.

Злоумышленник получил ранение ноги, его осмотрели и оказали первую медицинскую помощь. В дальнейшем задержанного передали в отдел полиции. По данному факту проводится проверка.

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ИСТОЧНИК KP.RU