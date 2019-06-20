В Марий Эл 17-летняя девушка-подросток села за руль иномарки и устроила ДТП: пострадали 4 человека

СЕГОДНЯ 15:17 2019-06-20T15:17:33+03:00

Изменить размер текста: A A

19 июня в 20.30 на 10 километре местной автодороги «Емешево-Пайгусово-Засурье» в Горномарийском районе Марий Эл произошло ДТП с тремя пострадавшими.

Так, за руль иномарки "VOLKSWAGEN PASSAT" села 17-летняя девушка-подросток, у которой, естественно, не было водительских прав. Управляя легковушкой, она не сумела выбрать безопасную скорость, не сумела удержать контроль за дорогой и вылетела с дороги. В кювете автомобиль опрокинулся.

В салоне иномарки кроме подростка-водителя находились три пассажира, среди которых была и 3-летняя девочка. На момент ДТП она сидела в детском удерживающем устройстве. Все, кто был в перевернувшейся иномарке получили различные травмы.

- С места аварии все пострадавшие были доставлены бригадой скорой медицинской помощи в больницу, - сообщают в ГИБДД Марий Эл.

Читайте лучшие новости от «Комсомольской правды» в Казани – подписывайтесь на наш канал на Яндекс.Дзен

ИСТОЧНИК KP.RU