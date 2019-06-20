В Марий Эл 17-летняя девушка-подросток села за руль иномарки и устроила ДТП: пострадали 4 человека
19 июня в 20.30 на 10 километре местной автодороги «Емешево-Пайгусово-Засурье» в Горномарийском районе Марий Эл произошло ДТП с тремя пострадавшими.
Так, за руль иномарки "VOLKSWAGEN PASSAT" села 17-летняя девушка-подросток, у которой, естественно, не было водительских прав. Управляя легковушкой, она не сумела выбрать безопасную скорость, не сумела удержать контроль за дорогой и вылетела с дороги. В кювете автомобиль опрокинулся.
В салоне иномарки кроме подростка-водителя находились три пассажира, среди которых была и 3-летняя девочка. На момент ДТП она сидела в детском удерживающем устройстве. Все, кто был в перевернувшейся иномарке получили различные травмы.
- С места аварии все пострадавшие были доставлены бригадой скорой медицинской помощи в больницу, - сообщают в ГИБДД Марий Эл.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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