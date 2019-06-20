21 июня ряде домов Ново-Савиновского района Казани на день отключат свет

СЕГОДНЯ 16:46 2019-06-20T16:46:35+03:00

Свет пропадет уже в 8.00. Фото: РАСЮК Татьяна Витальевна

Это связано с плановым ремонтом и техобслуживанием на сетях

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В эту пятницу, 21 июня, в столице Татарстана вновь будут отключать свет. В это раз на день обесточить решили ряд домов в Ново-Савиновском районе города.

Так, с 8.00 до 17.00 электричества пропадет по адресам: улица Чуйкова, 7, 9, 11.

- Отключения связаны с плановым ремонтом ЛЭП и электротехнического оборудования трансформаторных подстанций, а также техническим обслуживанием оборудования распределительных сетей, - сообщает ОАО «Сетевая компания».

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ИСТОЧНИК KP.RU