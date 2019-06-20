21 июня ряде домов Ново-Савиновского района Казани на день отключат свет
Это связано с плановым ремонтом и техобслуживанием на сетях
Свет пропадет уже в 8.00.Фото: РАСЮК Татьяна Витальевна
Изменить размер текста:
В эту пятницу, 21 июня, в столице Татарстана вновь будут отключать свет. В это раз на день обесточить решили ряд домов в Ново-Савиновском районе города.
Так, с 8.00 до 17.00 электричества пропадет по адресам: улица Чуйкова, 7, 9, 11.
- Отключения связаны с плановым ремонтом ЛЭП и электротехнического оборудования трансформаторных подстанций, а также техническим обслуживанием оборудования распределительных сетей, - сообщает ОАО «Сетевая компания».
Читайте лучшие новости от «Комсомольской правды» в Казани – подписывайтесь на наш канал на Яндекс.Дзен
ИСТОЧНИК KP.RU