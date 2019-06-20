В Казани бизнесменам разрешили брать в аренду муниципальную землю

СЕГОДНЯ 15:50 2019-06-20T15:50:11+03:00

До этого момента предпринимателям предлагалась лишь недвижимость, принадлежащая городу

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В этот четверг на очередном заседании Казгордумы депутаты проголосовали «за» новую форму поддержки малого и среднего предпринимательства.

Теперь бизнесменам разрешено брать в аренду не только муниципальную недвижимость, но и земельные участки.

Это удалось сделать благодаря последним изменениям в федеральное законодательство, которые позволили расширить список мер поддержки малого и среднего предпринимательства.

Так, бизнесмены смогут брать в аренду муниципальную землю на долгосрочной основе.

- Льготы по оплате арендных платежей в отношении связанных с предоставлением в аренду земельных участков не распространяются, - при этом уточнил председатель комитета земельных и имущественных отношений Казани Ренат Галяутдинов.

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ИСТОЧНИК KP.RU