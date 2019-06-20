В Казани бизнесменам разрешили брать в аренду муниципальную землю
В этот четверг на очередном заседании Казгордумы депутаты проголосовали «за» новую форму поддержки малого и среднего предпринимательства.
Теперь бизнесменам разрешено брать в аренду не только муниципальную недвижимость, но и земельные участки.
Это удалось сделать благодаря последним изменениям в федеральное законодательство, которые позволили расширить список мер поддержки малого и среднего предпринимательства.
Так, бизнесмены смогут брать в аренду муниципальную землю на долгосрочной основе.
- Льготы по оплате арендных платежей в отношении связанных с предоставлением в аренду земельных участков не распространяются, - при этом уточнил председатель комитета земельных и имущественных отношений Казани Ренат Галяутдинов.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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