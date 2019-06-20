2019-06-20T14:36:00+03:00
Общество

В столице Татарстана к Worldskills Kazan 2019 ремонт дорог закончен на 50,2%

Всего к мировому чемпионату по рабочим специальностям в городе должны привести в порядок более миллиона квадратных метров за 2,63 миллиарда рублей
Олег ЛУГОВОЙ
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Фото: mindortrans.tatarstan.ruФото: mindortrans.tatarstan.ru
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Накануне во время инспекции замглавы Минтранса Татарстана Артема Чукина объектов по ремонту дорог в столице республики к Worldskills Kazan 2019 стало известно, что данные работы выполнены уже на 50,2%.

Речь идет, в том числе, и о внутриплощадочных проездах образовательных учреждений на основных маршрутах участников и туристов мирового чемпионата по рабочим специальностям.

К началу которого всего в городе должны отремонтировать 131 объект общей площадью более миллиона квадратных метров и объемом капитальных вложений свыше 2,63 миллиарда рублей.

Сейчас работы идут на 81 объекте. Так, в частности, идет ремонт улицы Профсоюзная на участке от улицы Баумана до улицы Правобулачная. Там сейчас укладывается новый слой высококачественного асфальтобетона ЩМА-15, предусмотрен ремонт тротуаров и частичная замена бортовых камней. Работы на этом участке выполнены уже на 70%.

ИСТОЧНИК KP.RU

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