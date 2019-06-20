2019-06-20T16:33:08+03:00
Происшествия

В Татарстане пожарные спасли бездомного из горящего здания

Строение было заброшенным
Лика ИСАЕВА
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Площадь пожара составила 12 квадратных метров.Площадь пожара составила 12 квадратных метров.Фото: Мария ГОРЕЛОВА
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Пожар в заброшенном доме на улице Ворошилова в Кукморе начался в среду, 19 июня, в 11.01. Дым заметили прохожие и вызвали экстренные службы.

К приезду пожарных двухэтажное кирпичное здание заполнилось едким дымом. Горела комната на втором этаже размером в плане 8х48 метров. Общая площадь пожара составила 12 квадратных метров.

В здании находился 69-летний мужчина. Он не имеет постоянного места жительства и самостоятельно покинуть горящий дом не мог. Пришлось спасателям его выводить при помощи специальной маски по лестничному маршу.

- Предварительная причина пожара – неосторожное обращение с огнем, - сообщили в МЧС Татарстана.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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