В Татарстане пожарные спасли бездомного из горящего здания

СЕГОДНЯ 16:33 2019-06-20T16:33:08+03:00

Изменить размер текста: A A

Пожар в заброшенном доме на улице Ворошилова в Кукморе начался в среду, 19 июня, в 11.01. Дым заметили прохожие и вызвали экстренные службы.

К приезду пожарных двухэтажное кирпичное здание заполнилось едким дымом. Горела комната на втором этаже размером в плане 8х48 метров. Общая площадь пожара составила 12 квадратных метров.

В здании находился 69-летний мужчина. Он не имеет постоянного места жительства и самостоятельно покинуть горящий дом не мог. Пришлось спасателям его выводить при помощи специальной маски по лестничному маршу.

- Предварительная причина пожара – неосторожное обращение с огнем, - сообщили в МЧС Татарстана.

Читайте лучшие новости от «Комсомольской правды» в Казани – подписывайтесь на наш канал на Яндекс.Дзен

ИСТОЧНИК KP.RU