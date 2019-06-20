МВД Татарстана: в республике 499 человек числятся, как без вести пропавшие

СЕГОДНЯ 13:05 2019-06-20T13:05:02+03:00

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Как сообщил журналистам на пресс-конференции начальник отдела координации деятельности ОВД по розыску лиц Управления уголовного розыска МВД Татарстана Сергей Королев, в республике 499 человек числятся, как без вести пропавшие. В том числе 12 детей.

Речь идет о людях, которые пропали, согласно заявлениям их близких, в предыдущие годы, то есть не только в 2019-ом.

По словам Сергея Королева, при этом статистика розыска обнадеживает. Так, за срок не более 10 дней получается найти более 92% пропавших.

Всего же каждый год полицейские Татарстана принимает более 4 тысяч заявлений о пропаже людей. В настоящий момент по ряду из них возбуждено 204 уголовных дела, в том числе и по факту исчезновения 12 детей, которые числятся без вести пропавшими.

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ИСТОЧНИК KP.RU