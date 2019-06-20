2019-06-20T12:46:41+03:00
Происшествия

В Казани у каршерингового автомобиля украли колеса

Иномарки лишилась их ночью
Лика ИСАЕВА
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Фото: соцсетиФото: соцсети
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Утром 20 июня во дворе одного из домов на улице Дементьева в микрорайоне Соцгород в Авиастроительном районе Казани обнаружили каршеринговый автомобиль, который теперь никуда не поедет. С иномарки, припаркованной возле одной из многоэтажек, ночью неизвестные сняли все колеса, подставив вместо них простые кирпичи.

"Разутая" иномарка привлекла внимание горожан, и под фотографией в соцсетях появились комментарии:

"Это же Соцгород"

"Ужас, где живем, напоминает фавелы"

"Колхозники, позорят только город"

"Возвращение к старым временам".

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ИСТОЧНИК KP.RU

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