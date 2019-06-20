В Казани нового главного архитектора выберут с помощью открытого городского конкурса
В этот четверг, 20 июня, на очередном заседании депутатов Казгордумы мэр столицы Татарстана Ильсур Метшин вручил знак отличия «За труд и доблесть на благо Казани» Татьяне Прокофьевой, которая покидает пост главного архитектора города.
В этот же момент стало известно, как будут выбирать претендента на эту должность.
- Мы объявляем открытый конкурс. В августе подведем итоги. Надеюсь, вместе с новым архитектором мы продолжим движение, которое позволит Казани оставаться древним, красивым, но в то же время современным, уютным городом, - заявил Ильсур Метшин.
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ИСТОЧНИК KP.RU