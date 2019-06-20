2019-06-20T11:52:08+03:00
Общество

В Казани нового главного архитектора выберут с помощью открытого городского конкурса

Занимавшую ранее эту должность Татьяну Прокофьеву наградили знаком отличия «За труд и доблесть на благо Казани»
Олег ЛУГОВОЙ
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Фото: Рамиль ГАЛИФото: Рамиль ГАЛИ
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В этот четверг, 20 июня, на очередном заседании депутатов Казгордумы мэр столицы Татарстана Ильсур Метшин вручил знак отличия «За труд и доблесть на благо Казани» Татьяне Прокофьевой, которая покидает пост главного архитектора города.

В этот же момент стало известно, как будут выбирать претендента на эту должность.

- Мы объявляем открытый конкурс. В августе подведем итоги. Надеюсь, вместе с новым архитектором мы продолжим движение, которое позволит Казани оставаться древним, красивым, но в то же время современным, уютным городом, - заявил Ильсур Метшин.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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