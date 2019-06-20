2019-06-20T11:34:55+03:00
Происшествия

Следователи Татарстана выясняют причины пожара, во время которого погибли двое детей

Огонь в частном даме в Бугульме вспыхнул поздно ночью 20 июня [видео]
Лика ИСАЕВА
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Сообщение о пожаре поступило 201 июня в 1.05.Сообщение о пожаре поступило 201 июня в 1.05.Фото: Иван ПЕТРОВ
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СУ СКР Татарстана по факту гибели во время пожара в частном доме в Бугульме двух малолетних детей и отравлению продуктами горения их 25-летней матери проводит доследственную проверку.

В Татарстане во время пожара погибли два ребенка, их мать вытащили из огня соседи.МЧС Татарстана

На данный момент удалось установить, что в доме, где произошел пожар, проживала семья из четырех человек - родители и дети: трехлетний сын и годовалая дочь. В то время, когда начался пожар, отец находился на заработках в другом городе. Мать проснулась ночью, когда весь дом уже был в дыму и огне. Она разбила окно и позвала на помощь соседей. Но они сумели вытащить из огня только ее саму, детей обнаружили позже во время разбора завалов.

- Предположительно пожар произошел в результате короткого замыкания на кухне, - сообщили в СУ СКР Татарстана. - В настоящее время продолжается осмотр места происшествия, назначены судебно-медицинские экспертизы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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