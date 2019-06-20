2019-06-20T11:19:26+03:00
Общество

В Татарстане в рамках нацпроекта «Демография» все детсады будут иметь ясельные группы

Всего в республике до конца 2019 года достроят 27 новых дошкольных учреждений
Олег ЛУГОВОЙ
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В Татарстане на строительство новых дошкольных учреждений в 2018 и 2019 годах выделено более 5 миллиардов рублей.В Татарстане на строительство новых дошкольных учреждений в 2018 и 2019 годах выделено более 5 миллиардов рублей.Фото: Марина ВОЛОСЕВИЧ
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В этом году Минобр Татарстана приступил к исполнению нацпроекта «Демография». В рамках которого предусмотрена задача содействовать выходу на работу матерям имеющих детей в возрасте до 3 лет.

Дело в том, что этим женщинам негде оставить ребенка, чтобы выйти на хоть какую-то работу. Для этого в Татарстане во всех сдаваемых детсадах в рамках нацпроекта «Демография» решили ввести ясельные группы. При этом они будут располагаться исключительно на первых этажах.

Отметим, что в Татарстане на строительство новых дошкольных учреждений в 2018 и 2019 годах выделено более 5 миллиардов рублей, и из них федеральный бюджет прислал лишь 994 миллиона.

Всего в республике до конца 2019 года достроят и сдадут 27 новых детсадов. 10 детсадов в Казани, шесть – в Набережных Челнах, по два – в Альметьевске и Нижнекамске, по одному – в Елабуге, Азнакаеве, Мензелинске, Пестречинском, Лаишевском, Кайбицком и Нурлатском районах.

К слову, уже работают два новых дошкольных учреждения Арске и Тукаевском районе.

ИСТОЧНИК KP.RU

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