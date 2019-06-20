2019-06-20T12:10:08+03:00
Происшествия

В Казани байкер врезался в открытую дверь иномарки, и отлетел в другое авто

Пострадавшему на место ДТП вызвали "скорую"
Лика ИСАЕВА
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Медики "скорой" зафиксировали у мотоциклиста ушибы.Медики "скорой" зафиксировали у мотоциклиста ушибы.Фото: Владимир КРУПСКИЙ
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Дорожно-транспортное происшествие с участием мотоцикла произошло 19 июня в 18.00 на проспекте Ямашева возле дома №43а в Ново-Савиновском районе столицы Татарстана.

Все началось с того, что 29-летний водитель иномарки "Мицубиси Аутлэндер" остановился на дороге и открыл дверь автомобиля. Чем нарушил правила дорожного движения и создал помеху для других участников дорожного движения.

В этот момент другой нарушитель - 26-летний парень на мотоцикле БМВ, ехал между двумя попутными потоками машин. Он врезался в открытую дверь японской иномарки. После удара мотоцикл отбросило на другой автомобиль - "Рено Флюэнс", которым управляла 44-летняя женщина.

- В результате ДТП мотоциклиста на месте происшествия осматривали медики "скорой помощи", - сообщили в ГИБДД Казани.

Парень получил ушибы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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