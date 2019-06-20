21 июня в Госсовете Татарстана проведут экскурсию и вручат аттестаты школьникам
Организатором мероприятия выступило объединение женщин-депутатов «Мэрхэмэт – Милосердие» республиканского парламента
Фото: gossov.tatarstan.ru
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В эту пятницу, 21 июня, в Казани в здании Госсовета Татарстана состоится торжественное вручение аттестатов о среднем общем образовании выпускникам Казанской школы-интерната имени Е.Г. Ласточкиной и школы №88 (Набережные Челны). Оно назначено на 12.00.
До начала этого торжественного мероприятия (в 11.00) для ребят проведут экскурсию в парламентском центре и музее Госсовета Татарстана.
Организатором мероприятия выступило объединение женщин-депутатов «Мэрхэмэт – Милосердие» республиканского парламента.
ИСТОЧНИК KP.RU