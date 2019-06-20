2019-06-20T10:01:52+03:00
Происшествия

В Татарстане во время пожара погибли два ребенка, их мать вытащили из огня соседи

ЧП произошло в Бугульме
Лика ИСАЕВА
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С места происшествияС места происшествияФото: МЧС Татарстана
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Пожар в бревенчатом частном доме по улице Рабочей в Бугульме вспыхнул в ночь на 20 июня. Первые сообщения об огне поступили в 1.05 от очевидцев по телефону "112".

Когда на место происшествия прибыли первые пожарные расчеты, то они увидели, что горит дощатый пристрой к дому, обрешетка кровли строения. В доме на момент возникновения огня находились 25-летняя женщина и двое ее детей - трехлетний мальчик и годовалая девочка. Соседи сумели вынести из комнаты мать, но детей спасти уже не смогли.

Пожарные потушили огонь, при разборе места возгорания обнаружили тела погибших малышей.

- Причины возгорания выясняются, - сообщили в МЧС Татарстана.

ИСТОЧНИК KP.RU

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