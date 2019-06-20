2019-06-20T09:34:56+03:00
Общество

На День Республики в Чувашии испекут 300 килограммовый пирог - хуплу

Национальный пирог испекут в виде книги
Лика ИСАЕВА
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Национальный пирог испекут весом в 300 килограммовНациональный пирог испекут весом в 300 килограммовФото: Из материалов пресс-службы
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Уже в ближайший понедельник, 24 июня, в Чебоксарах отпразднуют чувашский национальный VII Всечувашский «Акатуй». Жителей столицы республики и гостей ждет насыщенная программа: раскинутся шатры национальных подворий, пройдут соревнования по чувашской национальной борьбе на поясах «К решу», выступят творческие коллективы.

- В рамках Акатуя возле Монумента Матери пройдет межрегиональный конкурс самодеятельных гармонистов-любителей «Играй гармонь!», - сообщили организаторы мероприятия. - Более ста самобытных исполнителей в чувашских национальных костюмах исполнят наигрыши, переплясы, частушки.

Испекут и порадуют всех гостей и участников праздника угощением – огромным фирменным пирогом хуплу. Его испекут в виде огромной книги, весом в 300 килограммов и длиной 30 метров. Пирог раздадут всем желающим.

Праздник начнется в 14.30.

ИСТОЧНИК KP.RU

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